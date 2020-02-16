Video Yaşam Son dakika: Ares ismiyle tanına sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir’den kötü haber! Ares kimdir? | Video

Son dakika: Ares ismiyle tanına sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir’den kötü haber! Ares kimdir? | Video

Son dakika: Ares ismiyle tanına sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir’den kötü haber! Ares kimdir? | Video
16.02.2020 | 17:30

Antalya’da ‘reklam filmi çekeceğiz’ bahanesiyle iki şahıs tarafından ormanlık alana götürülerek öldüresiye dövülen 'Ares' ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir’in ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre 12 günlük yaşam savaşında bugün beyin ölümü gerçekleşti, ardından hayatını kaybetti. Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü. Fenomenin annesi Sultan Kızılay beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, “Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var. Gerekirse benim beynimi çıkarın ona takın. Beyin nakli yapın. Ne istiyorsanız ben hazırım" sözleri söylemiş yürekleri yakmıştı.

Olay, 4 Şubat Salı günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre, bir süredir sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir (20), Diyabakır'daki annesini arayarak 'Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Özdemir, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi. Genç fenomen, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 12 gündür yaşam savaşı veren Özdemir'in bugün beyin ölümü gerçekleşti. Özdemir, beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları hastane bahçesine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü.

"GEREKİRSE BENİM BEYNİMİ ÇIKARIN ONA TAKIN"

"Allah rızası için kim ne yapabiliyorsa gelsin, doktor istiyorum" diyen acılı anne Sultan Kızılay, "Bu çocuğu yaşatacak bir doktor istiyorum. Bana evlat acısı yaşatmayın. Ne olur yalvarıyorum. Duyun benim sesimi. Duyun duyun duyun. Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var. Gerekirse benim beynimi çıkarın ona takın. Beyin nakli yapın. Ne istiyorsanız ben hazırım, ne olur Allah rızası için. Allah rızası için oğluma yardım edin. Bir doktor istiyorum. Tamam sakat olsun, ama ölmesin ben ona bebek gibi bakarım. Yavruma, çocuğuma bebek gibi bakarım. Ölmesin benim çocuğum. Kurban olduğum Allah için biri benim sesimi duysun. Benim çocuğum 12 gündür burada, ben onu bir umutla bekliyorum. Ben yavrumu bir umutla bekliyorum. Ne olur bana yardım edin" dedi. Annenin sözleri yürekleri yaktı.

ARES ÖZDEMİR KİMDİR?

Tik Tok adlı mobil uygulamada 128 bin takipçiyle fenomen haline gelen Ares adıyla tanınan Şeyhmus Özdemir, hesabında eğlenceli içerikler üretiyor. Aynı zamanda videolarında şarkılar da seslendiriyor. Ares, 20 yaşında ve aslen Diyarbakırlı. Sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre Dicle Üniversitesinde eğitim alıyor.

Antalya'da yaşamını sürdüren Ares'in gerçek adı Şeyhmus Özdemir'dir, sosyal paylaşım sitelerinde Ares adıyla biliniyor.

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