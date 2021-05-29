SON DAKİKA: Aşı olanlarla ilgili flaş karar! Temaslı olanlar için yeni karantina süresi belli oldu
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Son dkaika haberleri... Koronavirüs temasında 10 gün olan karantina süresi 14 güne çıkartıldı! Yeni alınan kararla kronavirüs aşısı olanlarda temaslı olmaları durumunda 14 gün karantinaya alınacak.