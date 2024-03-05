Video Yaşam Son Dakika: Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı | Video
Son Dakika: Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı | Video

Son Dakika: Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı | Video

05.03.2024 | 15:16

Son dakika haberi: İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterin, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptığı, 1 personelin yaralandığı bildirildi.

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