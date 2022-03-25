Video Yaşam Son Dakika: Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz için hesap vakti! | Video
Son Dakika: Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz için hesap vakti! | Video

Son Dakika: Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz için hesap vakti! | Video

25.03.2022 | 11:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kars’ta eksi 13 derecede kırağı tutan ağaçlar, havadan görüntülendi | Video 02:54
Kars'ta eksi 13 derecede kırağı tutan ağaçlar, havadan görüntülendi | Video 25.03.2022 | 10:36
İstanbul Boğazı girişinde balıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı | Video 01:34
İstanbul Boğazı girişinde balıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı | Video 25.03.2022 | 11:37
Eyüpsultan’da sopalı yol verme kavgası kamerada | Video 01:04
Eyüpsultan'da sopalı yol verme kavgası kamerada | Video 25.03.2022 | 10:57
Denizli’de sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görenleri mest etti | Video 02:45
Denizli'de sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görenleri mest etti | Video 25.03.2022 | 11:33
Son Dakika: Ataşehir’de Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz için hesap vakti! | Video 02:20
Son Dakika: Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz için hesap vakti! | Video 25.03.2022 | 11:19
Sevkiyatta suçüstü yakalandılar! Koli koli silah bulundu | Video 02:01
Sevkiyatta suçüstü yakalandılar! Koli koli silah bulundu | Video 25.03.2022 | 11:21
Taksiciye uçan tekme atan saldırgan gözaltına alındı | Video 00:17
Taksiciye uçan tekme atan saldırgan gözaltına alındı | Video 25.03.2022 | 10:50
İki terör örgütüne çifte baskın | Video 01:37
İki terör örgütüne çifte baskın | Video 25.03.2022 | 10:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Mart 2022 Cuma atv izle! | Video 13:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Mart 2022 Cuma atv izle! | Video 25.03.2022 | 10:39
Yüksekova’daki baraj gölünün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 03:52
Yüksekova'daki baraj gölünün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 25.03.2022 | 10:23
Yerlerine sınava girecekleri adaya benzemek için kuaföre bile gitmişler | Video 03:38
Yerlerine sınava girecekleri adaya benzemek için kuaföre bile gitmişler | Video 25.03.2022 | 10:19
Kilis’te seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 02:16
Kilis’te seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 25.03.2022 | 09:56
Esenler’de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı | Video 00:22
Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı | Video 25.03.2022 | 09:41
Gaziosmanpaşa’da operasyon... Uyuşturucuları asma tavan arasına gizlemişler! | Video 01:04
Gaziosmanpaşa’da operasyon... Uyuşturucuları asma tavan arasına gizlemişler! | Video 25.03.2022 | 09:28
Antalya’da şaşkına çeviren olay! Çaldığı atla alışverişe giden hırsızın markete daldığı anlar kamerada | Video 05:18
Antalya'da şaşkına çeviren olay! Çaldığı atla alışverişe giden hırsızın markete daldığı anlar kamerada | Video 25.03.2022 | 09:32
Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:04
Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video 25.03.2022 | 09:19
İki TIR’ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu | Video 00:34
İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu | Video 25.03.2022 | 09:19
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın | Video 00:56
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın | Video 25.03.2022 | 08:47
Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı | Video 02:00
Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı | Video 25.03.2022 | 08:47
Eşimi taciz etti deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adam böyle bıçaklanmış | Video 01:31
Eşimi taciz etti deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adam böyle bıçaklanmış | Video 24.03.2022 | 21:41

Son dakika haberi: Başak Cengiz Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü... Sanık Can Göktuğ Boz ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un(27), "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davanın ikinci celsesi başladı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma devam ediyor.

Ne Olmuştu?
Ataşehir'de mimar Başak Cengiz, 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla saldırması sonucu hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından tutuklanan sanık Boz hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Sanığın ayrıca, "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Cezai ehliyetin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda, sanık Boz'un olay tarihinde cezai sorumluluğunun bulunduğu ve akli dengesinin yerinde olduğu kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA