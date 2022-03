Son Dakika: Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz için hesap vakti! | Video

Son dakika haberi: Başak Cengiz Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü... Sanık Can Göktuğ Boz ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un(27), "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davanın ikinci celsesi başladı.Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma devam ediyor.Ataşehir'de mimar Başak Cengiz, 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla saldırması sonucu hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından tutuklanan sanık Boz hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Sanığın ayrıca, "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Cezai ehliyetin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda, sanık Boz'un olay tarihinde cezai sorumluluğunun bulunduğu ve akli dengesinin yerinde olduğu kaydedildi.