Video Yaşam Son Dakika: ATT Büşra'nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin annesi tarafından terk edilme anı görüntüleri ortaya çıktı! | Video
Son Dakika: ATT Büşra'nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin annesi tarafından terk edilme anı görüntüleri ortaya çıktı! | Video

Son Dakika: ATT Büşra'nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin annesi tarafından terk edilme anı görüntüleri ortaya çıktı! | Video

05.04.2022 | 13:43

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Son dakika haberi: Acil Tıp Teknisyeni Büşra'nın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin biyolojik annesi Büşra S. tarafından terk edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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