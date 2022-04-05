Son Dakika: ATT Büşra'nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin annesi tarafından terk edilme anı görüntüleri ortaya çıktı! | Video
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Son dakika haberi: Acil Tıp Teknisyeni Büşra'nın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin biyolojik annesi Büşra S. tarafından terk edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.