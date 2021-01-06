Son dakika: Bursa'da utanç verici olay! Genç kızların tekme tokat sevgili kavgası kamerada | Video
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Son dakika haberleri... Bursa'da erkek için tekme tokat birbirine giren genç kızların kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı...
Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı mahallesi, Teoman Özalp Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir kız, erkek arkadaşına atılan mesaj sonucu sinirlenerek yanına iki arkadaşını da alarak mesaj attığı iddia edilen genç kızı parkta tek başına yakaladı.
İkili arasındaki tartışma yerini kavgaya bırakınca diğer kızların da katılmasıyla ortalık savaş alanına döndü.
O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı!