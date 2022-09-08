Son Dakika: Büyükçekmece TEM'de feci kaza! Otoyolda devrilen tırın kupası, sürücü ile birlikte göl havzasına uçtu | Video
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Son dakika haberi: TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde kontrolden çıkan tır devrildi. Viyadük üzerinde yaşanan kazada kopan tırın kupası sürücü ile birlikte göl havzasına uçtu. İtfaiye ekiplerinin sürücüyü halat bağlayarak kurtardığı anlar, dron ile görüntülendi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, göl havzasına uçan tırın kupasındaki sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşların sonunda yaralı olarak kupadan çıkartılan sürücü, halat yardımıyla yukarı çekildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Nefes kesen kurtarma operasyonu dron ile görüntülendi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametine trafik tamamen kapandı. Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.