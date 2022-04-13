SON DAKİKA! Diyarbakır Bağlar'da cami inşaatında göçük | Video

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde yapımı devam eden caminin inşaatında göçük meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve afad ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde yapımı devam eden caminin inşaatında göçük meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve afad ekipleri sevk edildi.