Video Yaşam Son dakika! Diyarbakır'da feci kaza! İşçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı | Video

Son dakika! Diyarbakır'da feci kaza! İşçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı | Video

Son dakika! Diyarbakır'da feci kaza! İşçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı | Video
17.10.2020 | 17:34

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Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 9'u çocuk 20 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesindeki Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Tekstil işçilerinin taşındığı sürücüsünün ismi taşıyan sürücü öğrenilemeyen 21 LC 284 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada minibüsteki 9'u çocuk 22 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardah, Aslı Aktarlı ve Suat Aktarlı, doktorların tüm çabasına rağmen hayatı kaybetti.


Hastanede tedavisi devam eden 20 yaralıdan 6'sının durumlarının ağırlaşması üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

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