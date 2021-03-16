SON DAKİKA: Eskişehir'de sosyal medyada kadınlarla cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan şahıs olayında yeni gelişme | Video

Eskişehir'de, sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli paylaşım yaptığı iddiası ile yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "sosyal deney yapıyorum" diyerek kadınlara cinsel içerikli soru soran ve aldığı cevapları görüntülü olarak sosyal medya hesaplarında yayınlayan şüpheli M.S.G.'yi, yapılan operasyonla evinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.