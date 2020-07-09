Video Yaşam Son Dakika Haberi: İstanbul'da metrobüste yangın | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul'da metrobüste yangın | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul'da metrobüste yangın | Video
09.07.2020 | 10:47

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Son dakika... İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yolcuların hemen tahliye edilmesinin ardından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi.

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Olay saat 09.00 sıralarında Yenibosna Metrobüs Durağı Topkapı istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün durağa geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden metrobüs şoförü aracı durdurup kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından motor kısmından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi. Durakta boş bir noktaya çekilen metrobüs daha sonra tamir için Yenibosna Durağı'ndan ayrıldı. Tahliye edilen yolcular ise durağa gelen başka bir metrobüs ile yolcuklarına devam etti.

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