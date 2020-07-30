Son Dakika Haberi: İzmir'de havaya ateş açan maganda hakkında flaş gelişme | Video
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Son dakika... İzmir'de otomobille seyir halindeyken camdan tabancayla havaya ateş edilmesiyle ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.