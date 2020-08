Son Dakika Haberi: Top Model Daria Kyryliuk'un dayak skandalında şok görüntü! Döven sevgilisi mi? | Video

Son dakika... Ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un İzmir Çeşme'de 'The Beach of Momo adlı mekanda görevlilerden dayak yedim' iddiası ile ilgili flaş gelişme! Ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un İzmir Çeşme'de 'The Beach of Momo' adlı mekanda sevgilisi tarafından dövüldüğü iddiaları dile getirilerek yeni bir görüntü paylaşıldı.