Video Yaşam Son Dakika Haberi: Top Model Daria Kyryliuk'un dayak skandalında şok görüntü! Döven sevgilisi mi? | Video

Son Dakika Haberi: Top Model Daria Kyryliuk'un dayak skandalında şok görüntü! Döven sevgilisi mi? | Video

Son Dakika Haberi: Top Model Daria Kyryliuk'un dayak skandalında şok görüntü! Döven sevgilisi mi? | Video
03.08.2020 | 17:03

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Son dakika... Ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un İzmir Çeşme'de 'The Beach of Momo adlı mekanda görevlilerden dayak yedim' iddiası ile ilgili flaş gelişme! Ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un İzmir Çeşme'de 'The Beach of Momo' adlı mekanda sevgilisi tarafından dövüldüğü iddiaları dile getirilerek yeni bir görüntü paylaşıldı.

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