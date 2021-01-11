Son dakika İşkenceci sapık koca dehşetinde Melek İpek'in avukatından canlı yayında flaş açıklamalar | Video
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Son dakika haberleri... Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vurup öldüren Melek İpek (31), yaşadığı dehşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Melek İpek'in Avukatı Hüseyin İlerioğlu canlı yayında işkenceci koca cinayeti ile ilgili kan donduran detayları değerlendirdi...
Son dakika! Antalya'da işkenceci sapık kocasını öldüren kadının kan donduran ifadesi ortaya çıktı | Video