Son Dakika: İstanbul Beşiktaş Çarşı'da onlarca kişi tekme tokat 'Fight Club' filmi sahnesi gibi birbirlerine girdi | Video

Son Dakika Haberi... İstanbul Beşiktaş Çarşı'da restoranlarda eğlence mekanlarında alkol alan onlarca kişi ünlü 'Fight Club' filmini aratmayacak şeklide tekme tokat birbirne girerek uzun süre birbirlerine şiddet uyguladılar.

İstanbul Beşiktaş Çarşı'daki bir kafede geçtiğimiz cumartesi akşamı maç izleyenler arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada sandalyeler havada uçuştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale etti. Güçlükle sonlandırılan kavga kameralara yansıdı.