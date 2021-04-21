SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş'ta otobüs kazası! 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri... İstanbul Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte meydana geldi. Çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı. Feci kazada araçtaki yolculardan biri öldü, biri ise yaralandı.
Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.