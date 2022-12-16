SON DAKİKA! İstanbul Levent’te bulunan AVM’de yangın | Video

İstanbul, Levent'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor. AVM'de bulunanlar tahliye ediliyor.