Son dakika! İstanbul Silivri'de fabrika yangını | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Son dakika! İstanbul Silivri'de fabrika yangını | Video 05.09.2021 | 09:18
04:28
02:33
01:09
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı | Video 05.09.2021 | 08:58
01:06
Kazada ikiye bölünen otomobilden yaralı çıktılar | Video 05.09.2021 | 08:57
06:01
00:25
06:52
00:21
00:30
00:15
05:21
03:22
Bursa'da ölümün teğet geçtiği anlar kamerada 04.09.2021 | 12:54
02:29
Çalıştıkları işyerinden 1.3 milyonluk hırsızlık yaptılar 04.09.2021 | 11:49
03:18
00:07
01:36
03:12
00:17
Bursa’da bir kez daha hortum paniği yaşandı 04.09.2021 | 10:16
00:41
Marka ve logo husumetinde silahlı kavga 04.09.2021 | 10:13
İstanbul'un Silivri ilçesi Çanta Mahallesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.