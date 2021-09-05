Video Yaşam Son dakika! İstanbul Silivri'de fabrika yangını | Video

Son dakika! İstanbul Silivri'de fabrika yangını | Video

Son dakika! İstanbul Silivri'de fabrika yangını | Video
05.09.2021 | 09:18

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İstanbul'un Silivri ilçesi Çanta Mahallesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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