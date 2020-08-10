Son dakika | İstanbul Şişli'de kedi maması sebebiyle tartışan kadınların kavgası kamerada | Video
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Son dakika haberi! İstanbul Şişli'de sokak kedilerine bırakılan mamalardan rahatsız olan kadının komşuları ile tartışması kameraya böyle yansıdı....
İstanbul Şişli Feriköy'de meydana gelen olayda bir binaya yaşayan Meryem Y., evine "pire" bastığını iddia ederek sokak hayvanlarının beslenmesi için konulan mamaları, kaplarıyla beraber tek tek çöpe attı. Kadının bu hareketini gören binada oturan ve sokak hayvanlarını besleyen başka kadın duruma tepki gösterdi.