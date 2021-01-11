Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada panik! Ekipler tarafından boşaltıldı | Video

SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada panik! Ekipler tarafından boşaltıldı | Video

SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada panik! Ekipler tarafından boşaltıldı | Video
11.01.2021 | 09:20

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SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada panik! Ekipler tarafından boşaltıldı | Video 00:44
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada panik! Ekipler tarafından boşaltıldı | Video 11.01.2021 | 09:20
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Ankara'da meydana gelen 4.5'lik depremin yeraltındaki ürkütücü sesi korkuttu | Video 00:13
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Son dakika! Ankara'daki 4.5'lik depremin anında ahırdaki hayvanların yaşadığı korku ve panik anları kamerada | Video 11.01.2021 | 08:30
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TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 11 Ocak 2021 Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 11 Ocak 2021 Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 11.01.2021 | 07:08
TRT EBA TV izle! 11 Ocak Pazartesi Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (11 Ocak Pazartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 11.01.2021 | 06:40
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Son dakika haberleri... İstanbul Sultangazi'de 5 katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. Bina ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye ediliyor.

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