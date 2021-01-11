SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada panik! Ekipler tarafından boşaltıldı | Video
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Son dakika haberleri... İstanbul Sultangazi'de 5 katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. Bina ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye ediliyor.