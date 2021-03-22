Video Yaşam Son dakika! İstanbul’da başlayan dolu yağışı kamerada | Video

Son dakika! İstanbul’da başlayan dolu yağışı kamerada | Video

Son dakika! İstanbul’da başlayan dolu yağışı kamerada | Video
22.03.2021 | 17:27

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Son dakika haberleri... İstanbul’da etkili olan yağmurla beraber aralıklarla dolu yağışı da etkili oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının ardından İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu.


Gece saatlerinde çamur yağışının etkili olduğu kentte sabah saatlerinde güneş açmıştı. İstanbul semalarında öğlen saatlerinden sonra açık hava yerini kara bulutlara bıraktı. Aniden bastıran yağmurla beraber kentin birçok noktasında dolu yağdı görüldü. Topkapı'da yağan dolu ile birlikte zaman zaman trafiğin oluştuğu görüldü.

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