Son dakika: İstanbul'da metrobüs yolunda kaza! TIR metrobüs bariyerlerine çarptı | Video
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Son dakika haberleri... İstanbul Haramidere'de kontrolden çıkan TIR metrobüs bariyerlerine çarptı.