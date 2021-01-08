Video Yaşam Son dakika: İstanbul'da metrobüs yolunda kaza! TIR metrobüs bariyerlerine çarptı | Video

Son dakika: İstanbul'da metrobüs yolunda kaza! TIR metrobüs bariyerlerine çarptı | Video

Son dakika: İstanbul'da metrobüs yolunda kaza! TIR metrobüs bariyerlerine çarptı | Video
08.01.2021 | 09:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: İstanbul'da metrobüs yolunda kaza! TIR metrobüs bariyerlerine çarptı | Video 01:12
Son dakika: İstanbul'da metrobüs yolunda kaza! TIR metrobüs bariyerlerine çarptı | Video 08.01.2021 | 09:33
Yeliz Yeşilmen’den flaş açıklama Çok kötü bir olay yaşadım | Video 00:42
Yeliz Yeşilmen’den flaş açıklama "Çok kötü bir olay yaşadım" | Video 08.01.2021 | 09:25
Köpeğin market rafından bisküvi alma anı kamerada | Video 01:35
Köpeğin market rafından bisküvi alma anı kamerada | Video 08.01.2021 | 09:14
Cep telefonu batarları neden patlıyor? Cep telefonu pillerinde tehlike! Sakın bunları yapmayın | Video 04:02
Cep telefonu batarları neden patlıyor? Cep telefonu pillerinde tehlike! Sakın bunları yapmayın | Video 08.01.2021 | 08:58
Konya'da trafikten men 1806 araç, ezilerek hurda haline getirildi | Video 00:22
Konya'da trafikten men 1806 araç, ezilerek hurda haline getirildi | Video 08.01.2021 | 09:14
Antalya’daki yangında faciadan dönüldü... Ekipler mahsur kalanları camdan çıkarttı | Video 04:48
Antalya’daki yangında faciadan dönüldü... Ekipler mahsur kalanları camdan çıkarttı | Video 08.01.2021 | 08:44
İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu | Video 01:32
İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu | Video 08.01.2021 | 08:54
Son dakika! Kocaeli TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video 02:01
Son dakika! Kocaeli TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video 08.01.2021 | 09:01
Son dakika! Samsun'da belediyenin işçi servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı | Video 01:56
Son dakika! Samsun'da belediyenin işçi servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı | Video 08.01.2021 | 08:54
Pamukkale'de art arda 5 deprem | Video 01:28
Pamukkale'de art arda 5 deprem | Video 08.01.2021 | 08:58
İstanbul Bakırköy'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, depodaki mazot yola aktı | Video 02:51
İstanbul Bakırköy'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, depodaki mazot yola aktı | Video 08.01.2021 | 08:49
Kayseri'de 30 dakika polisten kaçan şüpheli yakalanınca Benim abim de polis dedi | Video 02:55
Kayseri'de 30 dakika polisten kaçan şüpheli yakalanınca "Benim abim de polis" dedi | Video 08.01.2021 | 08:44
Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama | Video 02:51
Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama | Video 08.01.2021 | 08:43
İzmir tekerlekli sandalyeli telefonu hırsızlıkları kameralara yansıdı | Video 06:36
İzmir tekerlekli sandalyeli telefonu hırsızlıkları kameralara yansıdı | Video 07.01.2021 | 16:50
TRT EBA TV izle! 8 Ocak Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (8 Ocak Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 08.01.2021 | 07:08
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 8 Ocak 2021 Cuma ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 8 Ocak 2021 Cuma ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 08.01.2021 | 06:46
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video 04:28
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video 07.01.2021 | 17:09
Sivas'ta marketten bisküvi alan köpek kamerada | Video 01:35
Sivas'ta marketten bisküvi alan köpek kamerada | Video 07.01.2021 | 17:03
İstanbul'da trafikteki kan donduran olay kamerada! E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye aracıyla çarptı | Video 00:40
İstanbul'da trafikteki kan donduran olay kamerada! E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye aracıyla çarptı | Video 07.01.2021 | 16:56
Babam Çok Değişti 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 00:51
Babam Çok Değişti 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 07.01.2021 | 16:05

Son dakika haberleri... İstanbul Haramidere'de kontrolden çıkan TIR metrobüs bariyerlerine çarptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA