Son Dakika: Konya'da 7 kişiyi katleden zanlı hakim karşısına çıktı! | Video

Son dakika haberi: Konya'da Dedeoğulları ailesinin 7 ferdini öldüren Mehmet Altun, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün hakim karşına çıktı. Caninin sözleri herkesi şaşırttı. Polis de adliye çevresi ve duruşma salonunda geniş güvenlik önlemi aldı. İşte son dakika haberinin detayları…