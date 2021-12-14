Video Yaşam Son Dakika: Konya'da 7 kişiyi katleden zanlı hakim karşısına çıktı! | Video
Son Dakika: Konya'da 7 kişiyi katleden zanlı hakim karşısına çıktı! | Video

Son Dakika: Konya'da 7 kişiyi katleden zanlı hakim karşısına çıktı! | Video

14.12.2021 | 14:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sancaktepe’de beyaz madde paniği! | Video 04:26
Sancaktepe'de "beyaz madde" paniği! | Video 14.12.2021 | 13:54
Son Dakika: Konya’da 7 kişiyi katleden zanlı hakim karşısına çıktı! | Video 02:28
Son Dakika: Konya'da 7 kişiyi katleden zanlı hakim karşısına çıktı! | Video 14.12.2021 | 14:07
Uçurumdan düştü hayatını kaybetti | Video 00:38
Uçurumdan düştü hayatını kaybetti | Video 14.12.2021 | 14:05
Esenyurt’ta 4 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:33
Esenyurt'ta 4 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.12.2021 | 14:05
Burdur Gölü kuraklıkla mücadele ediyor | Video 04:46
Burdur Gölü kuraklıkla mücadele ediyor | Video 14.12.2021 | 13:34
Uçurumdan düştü hayatını kaybetti | Video 00:38
Uçurumdan düştü hayatını kaybetti | Video 14.12.2021 | 13:35
Otomobile çarpmamak için kontrolden çıkan motosiklet devrilerek sürüklendi | Video 02:07
Otomobile çarpmamak için kontrolden çıkan motosiklet devrilerek sürüklendi | Video 14.12.2021 | 12:46
Gece yarısı kendi kendine boks maçı | Video 01:54
Gece yarısı kendi kendine boks maçı | Video 14.12.2021 | 12:46
Belgin Doruk’un oğlu, evinin önünde ölü bulundu | Video 01:47
Belgin Doruk'un oğlu, evinin önünde ölü bulundu | Video 14.12.2021 | 12:47
Beyoğlu’nda türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi | Video 03:51
Beyoğlu'nda türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi | Video 14.12.2021 | 11:56
Kadıköy’de genç kadını başından vurdu! Olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı | Video 01:58
Kadıköy'de genç kadını başından vurdu! Olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı | Video 14.12.2021 | 11:56
Arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılan çocuğun babası konuştu: ’’Oğlum ellerini kaybedebilir’’ | Video 05:42
Arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılan çocuğun babası konuştu: ''Oğlum ellerini kaybedebilir'' | Video 14.12.2021 | 11:48
Fethiye’de evrakta sahtecilik ve rüşvet operasyonu; 3 tutuklama | Video 00:45
Fethiye'de evrakta sahtecilik ve rüşvet operasyonu; 3 tutuklama | Video 14.12.2021 | 11:56
4 çocuğa mezar olan evden annenin ve 1 çocuğunun kurtarılma anları kamerada | Video 01:37
4 çocuğa mezar olan evden annenin ve 1 çocuğunun kurtarılma anları kamerada | Video 14.12.2021 | 11:23
Çocukların yaratıcılığını geliştirecek hobi önerileri | Video 01:47
Çocukların yaratıcılığını geliştirecek hobi önerileri | Video 14.12.2021 | 11:12
Bitlis’in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar | Video 05:42
Bitlis’in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar | Video 14.12.2021 | 11:00
Çankırı’da ’Pisa Kulesi’ni andıran yamuk binalar tehlike saçıyor! | Video 02:46
Çankırı'da 'Pisa Kulesi'ni andıran yamuk binalar tehlike saçıyor! | Video 14.12.2021 | 10:58
Batman’da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada | Video 00:19
Batman’da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada | Video 14.12.2021 | 10:58
200 bin TL ücret istenen Tofaş yeni alıcısını buldu | Video 04:09
200 bin TL ücret istenen Tofaş yeni alıcısını buldu | Video 14.12.2021 | 10:41
Genç kızın telefonunu çalan öğretmen kamerada | Video 02:25
Genç kızın telefonunu çalan öğretmen kamerada | Video 14.12.2021 | 10:45

Son dakika haberi: Konya'da Dedeoğulları ailesinin 7 ferdini öldüren Mehmet Altun, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün hakim karşına çıktı. Caninin sözleri herkesi şaşırttı. Polis de adliye çevresi ve duruşma salonunda geniş güvenlik önlemi aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA