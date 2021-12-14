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OTOMATİK OYNAT
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Sancaktepe'de "beyaz madde" paniği! | Video 14.12.2021 | 13:54
02:28
Son Dakika: Konya'da 7 kişiyi katleden zanlı hakim karşısına çıktı! | Video 14.12.2021 | 14:07
00:38
Uçurumdan düştü hayatını kaybetti | Video 14.12.2021 | 14:05
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04:46
Burdur Gölü kuraklıkla mücadele ediyor | Video 14.12.2021 | 13:34
00:38
Uçurumdan düştü hayatını kaybetti | Video 14.12.2021 | 13:35
02:07
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Gece yarısı kendi kendine boks maçı | Video 14.12.2021 | 12:46
01:47
Belgin Doruk'un oğlu, evinin önünde ölü bulundu | Video 14.12.2021 | 12:47
03:51
Beyoğlu'nda türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi | Video 14.12.2021 | 11:56
01:58
05:42
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Fethiye'de evrakta sahtecilik ve rüşvet operasyonu; 3 tutuklama | Video 14.12.2021 | 11:56
01:37
01:47
Çocukların yaratıcılığını geliştirecek hobi önerileri | Video 14.12.2021 | 11:12
05:42
Bitlis’in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar | Video 14.12.2021 | 11:00
02:46
Çankırı'da 'Pisa Kulesi'ni andıran yamuk binalar tehlike saçıyor! | Video 14.12.2021 | 10:58
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Batman’da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada | Video 14.12.2021 | 10:58
04:09
200 bin TL ücret istenen Tofaş yeni alıcısını buldu | Video 14.12.2021 | 10:41
02:25
Genç kızın telefonunu çalan öğretmen kamerada | Video 14.12.2021 | 10:45
Son dakika haberi: Konya'da Dedeoğulları ailesinin 7 ferdini öldüren Mehmet Altun, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün hakim karşına çıktı. Caninin sözleri herkesi şaşırttı. Polis de adliye çevresi ve duruşma salonunda geniş güvenlik önlemi aldı. İşte son dakika haberinin detayları…