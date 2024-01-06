Video Yaşam SON DAKİKA: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem! | Video
SON DAKİKA: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem! | Video

SON DAKİKA: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem! | Video

06.01.2024 | 15:26

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde ve yerin 8.76 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

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