Video Yaşam Son dakika! Marmaris'te orman yangını "Yerleşim yerlerini tehdit etme durumu yok" | Video

Son dakika! Marmaris'te orman yangını "Yerleşim yerlerini tehdit etme durumu yok" | Video

Son dakika! Marmaris'te orman yangını
27.06.2021 | 12:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada | Video 02:41
Beyoğlu’nda nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada | Video 27.06.2021 | 12:24
Marmaris’teki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor | Video 01:46
Marmaris’teki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor | Video 27.06.2021 | 12:24
Son dakika! Marmaris'te orman yangını Yerleşim yerlerini tehdit etme durumu yok | Video 04:13
Son dakika! Marmaris'te orman yangını "Yerleşim yerlerini tehdit etme durumu yok" | Video 27.06.2021 | 12:26
Esenyurt'ta tekme tokat laf atma kavgası kamerada | Video 00:52
Esenyurt'ta tekme tokat laf atma kavgası kamerada | Video 27.06.2021 | 12:24
Sokakta oyun oynayan çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 01:28
Sokakta oyun oynayan çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 27.06.2021 | 11:44
Marmaris'te 2 milyon liralık tekne küle döndü | Video 00:37
Marmaris'te 2 milyon liralık tekne küle döndü | Video 27.06.2021 | 11:44
Tunus'tan geldi, kanseri Türkiye'de yendi | Video 06:21
Tunus'tan geldi, kanseri Türkiye'de yendi | Video 27.06.2021 | 11:32
Beyoğlu'nda esnafın meydan kavgası kamerada | Video 01:17
Beyoğlu'nda esnafın meydan kavgası kamerada | Video 27.06.2021 | 11:21
Esenyurt'taki motosiklet hırsızları kamerada | Video 03:21
Esenyurt'taki motosiklet hırsızları kamerada | Video 27.06.2021 | 10:49
Esenyurt'ta 2 kadın, mağazadan alarm sökücüyü böyle çaldı | Video 02:04
Esenyurt'ta 2 kadın, mağazadan alarm sökücüyü böyle çaldı | Video 27.06.2021 | 10:49
Güvenlik kamerası önlemli kumarhaneye polis baskını | Video 01:04
Güvenlik kamerası önlemli kumarhaneye polis baskını | Video 27.06.2021 | 10:48
Ölümünün 1. yıldönümünde İkranur'un babaannesi mezarı başında gözyaşı döktü | Video 02:59
Ölümünün 1. yıldönümünde İkranur'un babaannesi mezarı başında gözyaşı döktü | Video 27.06.2021 | 10:29
Kediyle yılanın kavgası kamerada | Video 01:08
Kediyle yılanın kavgası kamerada | Video 27.06.2021 | 10:03
Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu | Video 01:19
Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu | Video 27.06.2021 | 10:03
İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü | Video 01:34
İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü | Video 27.06.2021 | 09:46
Kars’ta tarlalarda açan 'sarı çiçekler' görsel şölen sundu | Video 03:38
Kars’ta tarlalarda açan 'sarı çiçekler' görsel şölen sundu | Video 27.06.2021 | 09:27
Dur ihtarına uymadı, polis kontrol noktasına silahla ateş açtı | Video 03:30
"Dur" ihtarına uymadı, polis kontrol noktasına silahla ateş açtı | Video 27.06.2021 | 07:16
Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı | Video 02:56
Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı | Video 27.06.2021 | 07:16
Son dakika: İstanbul'da boşaltılan 9 katlı binada çökme meydana geldi | Video 03:04
Son dakika: İstanbul'da boşaltılan 9 katlı binada çökme meydana geldi | Video 27.06.2021 | 02:31
Aydın'da 15 dakika süren 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi | Video 04:09
Aydın'da 15 dakika süren 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi | Video 26.06.2021 | 22:41

Marmaris ile İçmeler karayolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, "Yerleşim yerlerini tehdit etme durumu yok" açıklamasını yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA