Son dakika! Marmaris'te orman yangını "Yerleşim yerlerini tehdit etme durumu yok" | Video

Marmaris ile İçmeler karayolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, "Yerleşim yerlerini tehdit etme durumu yok" açıklamasını yaptı.