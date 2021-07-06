SON DAKİKA: Muğla Milas’ta turistleri taşıyan otobüs alev aldı

Muğla Milas’ta, turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü alev aldı. Tur otobüsünün sol arka tarafında yangın çıktı. Turistler hemen tahliye edildi, ekipler tarafından yangın söndürüldü. Tatilciler başka araçla konaklayacakları tesislere götürüldü.

Muğla Milas yolu Boğa Yokuşu bölgesinde, turistleri taşıyan bir tur otobüsünün sol arka tarafı alev aldı. Otobüsteki tatilciler, hemen tahliye edildi. Otobüsteki Lübnanlı, Ukraynalı ve Polonyalı turistler süreli panik yaşadı.

Yangında ilk müdahaleyi, yolda alevleri fark eden polisler ekipleri yaptı. Daha sonra ihbar üzerine, bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Tatilciler başka bir araçlar konaklayacakları yerlere ulaştırıldı.