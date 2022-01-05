Video Yaşam SON DAKİKA: Otomobille tramvayın çarpıştığı kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA: Otomobille tramvayın çarpıştığı kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: Otomobille tramvayın çarpıştığı kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

05.01.2022 | 09:57

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Son dakika haberleri... İzmit'te kırmızı ışığa rağmen yola giren otomobilin tramvay ile çarpışma anı tramvayın güvenlik kamerasına yansıdı.

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