SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı

Son dakika haberleri... Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Koronavirüs kısıtlamaları Ramazan'da nasıl uygulanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 12 Nisan 2021 Pazartesi günü kritik bir toplantı gerçekleştirecek.