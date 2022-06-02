Video Yaşam SON DAKİKA | SABAH duyurmuştu! Başkan Erdoğan 'Babamızı kurtarın' çağrısını yanıtsız bırakmadı: Osman Kızılkaya Türkiye'de...
SON DAKİKA | SABAH duyurmuştu! Başkan Erdoğan 'Babamızı kurtarın' çağrısını yanıtsız bırakmadı: Osman Kızılkaya Türkiye'de...

SON DAKİKA | SABAH duyurmuştu! Başkan Erdoğan 'Babamızı kurtarın' çağrısını yanıtsız bırakmadı: Osman Kızılkaya Türkiye'de...

02.06.2022 | 12:44

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Son dakika haberi... Almanya'da bir hastane, Wiesbaden kentinde yaşayan Osman Kızılkaya'yı tepki vermesine rağmen "Beyin ölümü gerçekleşti" iddiasıyla ölüme terk etmişti. Gurbetçi ailenin 'Babamızı kurtarın' feryatlarını Başkan Erdoğan cevapsız bırakmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika gelişmeyi açıkladı. Osman Kızılkaya Ankara'ya getirildi.

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