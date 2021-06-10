SON DAKİKA: Şanlıurfa'da komşuların 'çöp kutusu' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da, evin önüne konulan çöp kutusu nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada İsa Sak (33) öldü, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Kubacık Mahallesi'nde komşu Kubacık ve Sak ailelerinin bireyleri arasında evin önüne çöp kutusu konulması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği; Melike Sak, İsa Sak, Casım Kubacık ve Selim Kubacık yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsa Sak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.