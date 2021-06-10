SON DAKİKA: Şanlıurfa'da komşuların 'çöp kutusu' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da komşuların 'çöp kutusu' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı 10.06.2021 | 15:51
01:32
Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar | Video 10.06.2021 | 15:15
03:10
İstanbul'da otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı | Video 10.06.2021 | 15:31
00:51
00:51
Şehit Veli Kabalay'ın zeybek oynadığı görüntüler yürekleri burktu | Video 10.06.2021 | 14:46
03:51
İstanbul Fatih'te otel saunasında yangın! Yaşanan dehşet anları kamerada... 10.06.2021 | 14:33
00:25
02:19
01:13
Eski ayakkabıyı bıraktı, 8 bin liralık ayakkabıyı giyip gitti | Video 10.06.2021 | 14:16
02:35
Kadınların saç saça başa kavgası kamerada | Video 10.06.2021 | 13:59
03:39
Servis minibüsünün işyerine girdiği anlar güvenlik kamerasında | Video 10.06.2021 | 13:59
03:09
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL. | Video 10.06.2021 | 13:59
10:55
05:58
Polis “Conoca"yı çözüp şebekeyi çökertti | Video 10.06.2021 | 11:26
03:04
00:20
Ölümden kıl payı böyle kurtuldu | Video 10.06.2021 | 11:27
18:14
02:49
Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi | Video 10.06.2021 | 10:49
19:14
00:19
Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya böyle uçtu | Video 10.06.2021 | 10:30
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da, evin önüne konulan çöp kutusu nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada İsa Sak (33) öldü, 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Kubacık Mahallesi'nde komşu Kubacık ve Sak ailelerinin bireyleri arasında evin önüne çöp kutusu konulması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği; Melike Sak, İsa Sak, Casım Kubacık ve Selim Kubacık yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsa Sak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.