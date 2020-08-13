Son Dakika: Yüz yüze ve uzaktan eğitim başlangıç tarihleri belli oldu! Peki, ilkokul kayıtları ne zaman? | Video

İlkokul kayıtları ile ilgili son dakika haberleri, okulların açılacağı tarihin belli olmasının ardından araştırılmaya başlandı. Yüz yüze ve uzaktan eğitim başlangıç tarihleri ile, eğitim gruplarına göre başlangıç tarihleri detaylı olarak belirlendi. Peki, 2020 ilkokul kayıtlar ne zaman başlayacak? Bu başlık altında, adrese dayalı ilkokul kayıt sorgulama işlemi hakkında detaylar yer almaktadır. İşte, ilk okul kayıt tarihi...