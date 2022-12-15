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OTOMATİK OYNAT
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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savruldu | Video 15.12.2022 | 13:33
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Sular çekilince tarihi köprü gün yüzüne çıktı | Video 15.12.2022 | 13:24
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Şehri saran kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi | Video 15.12.2022 | 13:07
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Karadeniz'de hamsi bereketi: Balıkçılar tonlarca hamsiyle döndü | Video 15.12.2022 | 13:09
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Şanlıurfa’da 25 kişilik ekiple telefon dolandırıcılarına baskın | Video 15.12.2022 | 13:03
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Başkonsolosun eşi alkollü kaza yaptı! 242 promil alkollü çıktı | Video 15.12.2022 | 13:03
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Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 34 milyon 109 bin lira ceza | Video 15.12.2022 | 11:50
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Foça'da bir eve giren kadın hırsızlara jandarmadan suçüstü | Video 15.12.2022 | 11:59
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Niğde'de 182 litre satışa hazır sahte alkol ele geçirildi | Video 15.12.2022 | 11:46
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Jeneratörü bile çaldı, kısa sürede yakalandı | Video 15.12.2022 | 11:02
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Kendisine ait olmayan evleri sattı, 900 bin TL dolandırdı | Video 15.12.2022 | 10:54
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Üsküdar’da başlayan kovalamaca, Küçükçekmece’de son buldu | Video 15.12.2022 | 10:30
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Beyaza bürünen Erciyes'ten kartpostallık manzaralar | Video 15.12.2022 | 10:23
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Atatürk Barajı suları altında kalan tarihi köprü, suların çekilmesiyle tekrardan gün yüzüne çıktı.