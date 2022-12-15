Sular çekilince tarihi köprü gün yüzüne çıktı | Video

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Atatürk Barajı suları altında kalan tarihi köprü, suların çekilmesiyle tekrardan gün yüzüne çıktı.

İklim değişikliğiyle birlikte azalan yağışlar nedeniyle Atatürk barajında çekilen sularla birlikte 30 yıldır baraj altında kalan tarihi köprü gün yüzüne çıktı. Çevrede yaşayan köylüler, ulaşım için yeniden köprüyü kullanırken, birçok vatandaşta tarihi köprünün çevresine gelerek manzarasında fotoğraf çekimi ve piknik yaparak, balık tutuyor. Geçen yılda kuraklık nedeniyle bir bölümü gün yüzüne çıkan köprü, bu yıl suların çekilmesiyle yaklaşık 4 metre yükseklikte kaldı. Kış ayına girildiği halde yeterince yağışların yağmaması ve suların çekilmeye devam etmesi, bölgede tarımla geçinen vatandaşları endişelendiriyor. Geçen senede suların çekildiğini ama bu kadar fazla çekilmediğine dikkat çeken Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Atatürk Barajında suların ne denli fazla çekildiğini üzüntüyle görmüş oluyoruz. 30 yıl önce sular altında kalan köprü, şimdi tamamen gün yüzüne çıkmış, bu çok üzücü bir tablo. Her ne kadar 30 yıl aradan sonra tarihi köprüyü görme imkânımız olduysa da, çok üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Atatürk Barajında bulunan suyu daha fazla tasarruflu kullanmalıyız, çünkü suyumuz sonsuz değil değerini bilmemiz lazım" dedi