Video Yaşam Süper Ay Tahran’da görüntülendi | Video
Süper Ay Tahran’da görüntülendi | Video

Süper Ay Tahran’da görüntülendi | Video

15.05.2022 | 23:15

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İran’ın başkenti Tahran’da görülen “Süper Ay” görsel şölen oluşturdu.

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