Süpermarketi böyle soydu… Aynı mahallede yakaladılar

İstanbul’da girdiği bir süpermarketten gıda malzemelerini çalan hırsız, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Hırsızın gıda malzemelerini montunun içerisinde doldurduğu ve çaldığı anlar süpermarketin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.