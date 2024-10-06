Şüphelinin yakını polise bıçakla saldırdı, yaralının yakınları tekme ve yumruk attı | Video
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Saldırganın bir yakını olaya müdahale etmeye gelen polise bıçakla saldırırken yaralının yakınları ise polise, tekme ve yumruk atarak saldırdı. Hususa binaen 3 kişi gözaltına alındı.
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