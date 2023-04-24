Video Yaşam Sürülerin Süphan Dağı’na yolculuğu başladı | Video
Sürülerin Süphan Dağı’na yolculuğu başladı | Video

Sürülerin Süphan Dağı’na yolculuğu başladı | Video

24.04.2023 | 09:53

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte hayvan sahipleri, 4058 rakımlı Süphan Dağı’nın eteklerinde sürülerini otlatmak için yola çıktılar.

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Adilcevaz ilçesinde havaların ısınmasıyla sürüler de meraya çıkarılmaya başlandı. Hayvan sahipleri, sürülerini Süphan Dağı'nın 2500-3000 rakımlı bölgelerindeki meralarda otlatmak için yola çıktı. Koyunların yürütülerek götürüldüğü, kuzularının ise traktör römorkuyla taşındığı meralarda hayvanlar sonbahara kadar otlatılacak.

Eyüp Kırtay isimli vatandaş, kış aylarında hayvanları merkezde beslediklerini belirterek, "Havaların ısınmasıyla birlikte sürülerimizi yüksek rakımlı Süphan Dağı eteklerine çıkarıyoruz. Buranın bitki zengin bitki örtüsü ve serin havası yaz mevsimi boyunca hayvanlarımızın verimini arttırıyor" dedi.

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