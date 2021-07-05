Video Yaşam Suudi Arabistan’da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı | Video

Suudi Arabistan’da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı | Video

Suudi Arabistan’da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı | Video
05.07.2021 | 22:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti | Video 00:15
Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti | Video 05.07.2021 | 22:44
Suudi Arabistan’da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı | Video 00:30
Suudi Arabistan’da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı | Video 05.07.2021 | 22:21
Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'e öyle bir şaka yaptı ki... | Video 00:21
Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'e öyle bir şaka yaptı ki... | Video 05.07.2021 | 20:05
Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği 11 yaşındaki Elanur, yaşadıklarını A Haber’e anlattı | Video 05:29
Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği 11 yaşındaki Elanur, yaşadıklarını A Haber’e anlattı | Video 05.07.2021 | 19:17
Tayland'da kimya fabrikası patlamasında 1 ölü | Video 01:16
Tayland'da kimya fabrikası patlamasında 1 ölü | Video 05.07.2021 | 17:43
Tekirdağ'da sahte içkiden ölen 9'uncu kişi toprağa verildi; 9 kişi tedavide! 02:04
Tekirdağ'da sahte içkiden ölen 9'uncu kişi toprağa verildi; 9 kişi tedavide! 05.07.2021 | 17:23
Diyarbakır'da 'biontech var, sinovac var' diye bağırıp vatandaşları aşıya davet eden doktor kamerada 00:17
Diyarbakır'da 'biontech var, sinovac var' diye bağırıp vatandaşları aşıya davet eden doktor kamerada 05.07.2021 | 15:36
Karı koca sahte içki kurbanı oldu. Eşinden 1 hafta sonra o da son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:48
Karı koca sahte içki kurbanı oldu. Eşinden 1 hafta sonra o da son yolculuğuna uğurlandı | Video 05.07.2021 | 15:57
Antalya'da balıkçıların bıraktığı misinaya dolanan martı öldü 00:54
Antalya'da balıkçıların bıraktığı misinaya dolanan martı öldü 05.07.2021 | 15:36
İstanbul Silivri TEM'de zincirleme kaza: 4 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:34
İstanbul Silivri TEM'de zincirleme kaza: 4 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 05.07.2021 | 15:38
Bugüne kadarki en yüksek miktar! Gümrük Muhafaza Gürbulak’ta 462 litre likit eroin ele geçirdi | Video 04:15
Bugüne kadarki en yüksek miktar! Gümrük Muhafaza Gürbulak’ta 462 litre likit eroin ele geçirdi | Video 05.07.2021 | 15:21
Karga kovalamak isterken ses fişeği ile kazara kendini vuran kız ağır yaralandı | Video 01:40
Karga kovalamak isterken ses fişeği ile kazara kendini vuran kız ağır yaralandı | Video 05.07.2021 | 15:21
Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:11
Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı | Video 05.07.2021 | 15:21
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, yollar adeta göle döndü | Video 03:28
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, yollar adeta göle döndü | Video 05.07.2021 | 14:54
Annesinin elinden fırlayan kız çocuğu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 02:31
Annesinin elinden fırlayan kız çocuğu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 05.07.2021 | 14:54
Otomobilin çarptığı yayanın yanından geçip gittiler | Video 00:22
Otomobilin çarptığı yayanın yanından geçip gittiler | Video 05.07.2021 | 14:32
Bursa’da 10 milyonluk ‘change’ operasyonu | Video 03:25
Bursa’da 10 milyonluk ‘change’ operasyonu | Video 05.07.2021 | 14:09
Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu | Video 01:14
Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu | Video 05.07.2021 | 14:09
Son dakika! Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak baskınlara neden oldu | Video 16:57
Son dakika! Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak baskınlara neden oldu | Video 05.07.2021 | 14:19
Aynı evde yaşayan Afganistan uyruklular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü | Video 04:16
Aynı evde yaşayan Afganistan uyruklular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü | Video 05.07.2021 | 13:50

Suudi Arabistan’ın Asir bölgesinde freni boşalan tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA