Suya atlayan kişiyi, feribottaki 112 personeli kurtardı! O anlar kamerada | Video
TUNCELİ ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan Pertek feribotundan suya atlayan M.Z. (49), yolculardan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli dahil 2 kişi tarafından kurtarıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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