Suya atlayan kişiyi, feribottaki 112 personeli kurtardı! O anlar kamerada | Video 09.03.2023 | 15:06 TUNCELİ ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan Pertek feribotundan suya atlayan M.Z. (49), yolculardan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli dahil 2 kişi tarafından kurtarıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Tunceli ile Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü üzerinden ulaşımın sağlandığı Pertek feribotunda meydana geldi. Belediyeye ait feribot, Elazığ iskelesinden Tunceli yönüne hareketlendi. Bir süre sonra yolculardan M.Z., arka kısımdan kendisini baraj gölüne bıraktı. Feribotta bulunanların durumu bildirmesi üzerine kaptan, geri dönerek M.Z.'nin atladığı yere gitti. M.Z., atılan can simidine ulaşamayınca yolculardan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli, kıyafetiyle suya atlayarak M.Z.'yi feribota doğru çekti. Bir yolcu daha göle atlayarak sağlık personelinin M.Z.'yi feribota çıkarmasına yardım etti. Feribota alınan M.Z., ilk müdahalenin ardından ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kurtarma anlarının ise feribotun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.