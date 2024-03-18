Taksim’de sevgilisini başkasıyla yakalayan kadın ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video
Taksim’de genç bir kadın, iddiaya göre sevgilisini başka bir kadının yanında yakalayınca ortalık karıştı. Kadın, sevgilisiyle yakaladığı kadına saldırırken, araya çevredeki vatandaşlar girdi. Küfürlerin havada uçuştuğu olayda taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
KADINLARIN KAVGASINA ERKEKLER MÜDAHALE ETTİ
Kavganın büyüdüğünü fark eden çevredeki erkekler, hem kavga eden kadınlara hem de kadının arkadaşlarına müdahale etmeye çalıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada kavgaya karışan 4 kadın güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Taraflar ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.
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