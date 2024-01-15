Video Yaşam Tanker, D100'de duraklama yapan otomobile çarparak 200 metre sürükledi: 1 yaralı | Video
Tanker, D100'de duraklama yapan otomobile çarparak 200 metre sürükledi: 1 yaralı | Video

Tanker, D100'de duraklama yapan otomobile çarparak 200 metre sürükledi: 1 yaralı | Video

15.01.2024 | 10:19

Kocaeli D100 Karayolunda tanker, park halindeki otomobile çarparak 200 metre sürükledi. Kazada otomobil kağıt gibi ezilirken, sürücüsü ise yaralandı.

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Kaza, Kartepe ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. yönetimindeki tanker, sağ şeritte duraklama yapan otomobil çarptı. Tanker, otomobili yaklaşık 200 metre sürüklerken otomobil kağıt gibi ezildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı otomobil sürücüsü E.A'ya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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