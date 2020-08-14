Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bulunan çöp depolama kısımda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.