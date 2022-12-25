Video Yaşam Tekirdağ'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var... | Video
Tekirdağ'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var... | Video

Tekirdağ'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var... | Video

25.12.2022 | 18:40

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Tekirdağ'da yolcu otobüsü ve kamyonun çarpıştığı kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

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