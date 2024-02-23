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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı | Video

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı | Video

23.02.2024 | 13:22

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şahsın ikametlerinde ve 1 işyerinde yapılan aramalarda, 8 fişek 16,78 gram toz esrar maddesi, 3 parça halinde 6 gram tütün ile karışık esrar maddesi, 1,8 gram bonzai maddesi, 10,50 gram Metamfetamin maddesi, 4 parça halinde 213 Gr Metamfetamin maddesi, 1 rulo aliminyum folyo ve 2 adet makas, 4 adet Ketya 100 mg (sentetik ecza) maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet 7.65 fişek, 9 adet 6.35 fişek, 7 adet 5.56 fişek, 1 adet 7.62 fişek ve 1 adet Uçak savar mermisi, 835 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili 7 şahıs gözaltına alındı.
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