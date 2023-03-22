Video Yaşam TEM Otoyolu'nda kaza! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video
TEM Otoyolu'nda kaza! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video

TEM Otoyolu'nda kaza! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video

22.03.2023 | 13:56

Kemerburgaz- Alibeyköy yol ayrımında hafriyat kamyonu, kamyonete arkadan çarptı. TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza kameralara yansıdı.

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