TEM’de tıra çarpan panelvan ikiye bölündü: 1 ağır yaralı | Video
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde traktör yüklü tıra arkadan çarpan panelvan, ortadan ikiye bölündü. Yola savrulan panelvan başka bir tırın çarpmasıyla 90 metre sürüklenirken, sürücü ağır yaralandı.
Öte yandan, M.A.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hurdaya dönene panlevan ile kazaya karışan tırlar yoldan kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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