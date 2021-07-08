Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi | Video
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Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Çiftlik Bank kurucusu ve Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. Aydın, dün akşam saatlerinde önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada bir süre bekletilen Aydın'ın daha sonra yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.