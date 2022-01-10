Trabzon'da mezar taşlarını çalan hırsız yakalandı | Video

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaklaşık 10 ay önce mezar taşlarını çalan şahıs aynı yerde tekrar mezar taşı çalınca jandarma ekiplerince yakalandı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Helvacı mahallesi mezarlığında 2021 yılının Mart ayı içerisinde değişik zamanlarda mezar taşları çalan şahıs için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Suçu aydınlatmak ve suçluyu yakalamak için başlatılan çalışmalarda jandarma ekiplerince mezarlık bölgesinde devriyeleri arttırılarak, bölge sivil ekiplerle kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 ay önce mezar taşlarını çalan şahıs tekrar aynı mezarlığa gelerek mezar taşlarını çalmaya kalkınca güvenlik kamerasına takıldı. Çaldığı mezar taşlarını yol kenarında bekleyen otomobilinin bagajına koyan şahıs jandarma ekipleri tarafından olay yerinde suçüstü yakalandı. I.B. (52) isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.