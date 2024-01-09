Video Yaşam Tramvay, hatta giren kamyonete çarptı kamyonet sürücüsü yaralandı | Video
Tramvay, hatta giren kamyonete çarptı kamyonet sürücüsü yaralandı | Video

Tramvay, hatta giren kamyonete çarptı kamyonet sürücüsü yaralandı | Video

09.01.2024 | 12:51

İstanbul Beyoğlu Karaköy'de Kabataş-Bağcılar tramvay hattına giren demir profil yüklü kamyonete tramvay çarptı. Kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Recep Timuçin sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olduğu saat 10.00'da Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde Bağcılar-Karaköy seferini yapan tramvay, hatta giren kamyonete çarptı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan sürücü Recep Timuçin yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken, tramvaydaki yolcular kazadan yara almadan kurtuldu.

Tramvay ile kamyonetin karıştığı kaza nedeniyle Karaköy –Beşiktaş arasındaki yol kapandı. Kapanan Beşiktaş istikameti kamyonet ve tramvayın çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

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