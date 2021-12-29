Tufanbeyli'de Göksu Irmağı buz tuttu | Video

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Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşünce Göksu Irmağı buz tuttu.
Tufanbeyli ilçesinde 4 gün aralıksız yağan karın ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü ilçede göllerin yanı sıra Göksu Irmağı da buz tuttu. Irmağın üzerinde buz tabakası oluşurken altından su akmaya devam etti.
Soğuk hava ayrıca hayatı felç etti. İlçe sakinlerinin içme suyu şebekeleri de buz tuttu. İlçede ağaç dallarından, çatılardan buzlar sarktı. Soğuk havanın bir süre daha devam edeceği öğrenildi.