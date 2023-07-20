Video Yaşam Tuğla yüklü tır, otomobille çarpıştı: 2 ölü | Video
Tuğla yüklü tır, otomobille çarpıştı: 2 ölü | Video

Tuğla yüklü tır, otomobille çarpıştı: 2 ölü | Video

20.07.2023 | 12:26

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tuğla yüklü tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcusu hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Eşen Mahallesi, Fethiye-Kaş karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. (61) yönetimindeki tır ile Batuhan Karagül (24) idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Batuhan Karagül ve otomobilde yolcu olarak bulunan Aziz Köse'nin (22) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü İ.C. ilse jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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